Çin'den Panama'ya Destek: Egemenlik ve Tarafsızlık Vurgusu

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Panama'nın bağımsızlığını korumaya ve bağımsız ve egemen bir ülke olarak yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya yönelik çabalarını desteklediklerini söyledi.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında Panama Kanal İdaresi Başkanı'nın, CK Hutchison şirketinin varlıklarının satın alınmasına yönelik açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Panama Kanal İdaresi Başkanı, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, "An itibarıyla anlaşma anladığımız şekilde yapılandırılırsa kapasite yoğunlaşma riski olması muhtemel. Bu durum, Panama'nın piyasadaki rekabet gücüne zarar verebilir ve tarafsızlıkla bağdaşmaz" demişti. Başkan, ABD devletine ait gemilerin kanaldan ücretsiz geçmesi yönündeki talebi kabul edemeyeceklerini de belirtti.

Lin, Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nin ve yetkili makamların, CK Hutchison'ın yurtdışındaki varlıklarını satmasıyla ilgili olarak birçok kez açıklamalarda bulunduğunu kaydetti.

Sözcü, "Çin'in öteden beri ekonomik zorlamalara, baskıcılığa ve zorba uygulamalara kesin şekilde karşı çıktığını vurgulamak istiyorum" dedi.

Lin, ilgili ülkenin gemilerinin navigasyonu konusunda her zaman olduğu gibi Panama'nın kanal üzerindeki egemenliğine saygı göstereceklerini ve kanalı her daim tarafsız bir uluslararası su yolu olarak tanıyacaklarını ifade etti.