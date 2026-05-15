Çin: Ortadoğu'da Barışın Sağlanması İçin Uluslararası Toplumla İşbirliğini Sürdüreceğiz

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ortadoğu'daki çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ortaya koyduğu dört öneri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceklerini, uluslararası toplumla işbirliği içinde barış görüşmelerine daha güçlü destek sağlayacaklarını ve bölgede kalıcı barışın tesis edilmesinde yapıcı bir rol üstleneceklerini söyledi.

Sözcü, çatışmaların başlamasından bu yana ateşkesin sağlanması ve barışın tesis edilmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, Xi'nin Ortadoğu'da barış ve istikrarın korunması ve geliştirilmesine yönelik dört öneri sunduğunu, ayrıca Çin ile Pakistan'ın Körfez Bölgesi ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın yeniden sağlanmasına ilişkin beş maddelik bir inisiyatif yayımladığını hatırlattı.

Çin'in İran'daki duruma ilişkin tutumunun son derece net olduğunu vurgulayan sözcü, çatışmaların İran ve bölgedeki diğer ülkelerde ciddi kayıplara yol açtığını belirtti. Sözcü ayrıca, çatışmaların yayılmaya devam etmesinin küresel ekonomik büyüme, tedarik zincirleri, uluslararası ticaret düzeni ve küresel enerji arzının istikrarı üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ve bunun uluslararası toplumun ortak çıkarlarına zarar verdiğini ifade etti.

Sözcü, "Başından beri yaşanmaması gereken bu savaşın sürdürülmesinin bir anlamı yok. Durumun bir an önce çözüme kavuşturulması sadece ABD ve İran'ın değil, bölge ülkeleri ve dünyanın geri kalanının da yararına" dedi.

Sözcü, ABD ile İran arasında son dönemde sağlanan ateşkesin ve sorunların müzakere yoluyla çözülmesi yönündeki çabaların bölge ülkeleri ve uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, Çin'in her zaman diyalog ve müzakere seçeneğinin doğru yol olduğuna, güç kullanımının ise çıkmaz sokak olduğuna inandığını vurguladı.

Sözcü, "Diyalog kapısı açılmışken, bu kapı bir daha kapanmamalı. Gerilimi azaltma yönünde yakalanan ivme sürdürülmeli, siyasi çözüm yolunda ilerlenmeli, diyalog ve istişare devam etmeli ve İran nükleer meselesi başta olmak üzere tüm tarafların endişelerini gözeten bir çözüme ulaşılmalı" diye konuştu.

Sözcü, uluslararası toplumun çağrılarına yanıt verilmesi ve küresel tedarik zincirlerinin istikrarlı ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için Hürmüz Boğazı'nın bir an önce yeniden trafiğe açılmasının önemine dikkat çekti.

Sözcü ayrıca, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin bir an önce sağlanmasının, Ortadoğu ve Körfez Bölgesi'nde barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacağını ve sürdürülebilir bir bölgesel güvenlik mimarisinin oluşturulması için zemin hazırlayacağını belirtti.

