Çin'den Malezya-ABD Ticaret Anlaşmasına Eleştiri

BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Malezya ile ABD arasında imzalanan karşılıklı ticaret anlaşmasının bazı bölümleriyle ilgili ciddi endişeleri olduğunu söyledi.

Sözcü perşembe günkü basın toplantısında Malezya'nın diğer ülkelerle olan farklılıklarını ticaret anlaşmaları yoluyla çözüme kavuşturma hamlesini memnuniyetle karşıladıklarını, ancak bu tür anlaşmaların, küresel ticaretin gelişimini ve bölgesel işbirliğini engellememesi ve Çin'in çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu açıklamaları 25 Kasım'da Beijing'de Çin Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yetkilileri arasında ilgili konuların ele alındığı ikili görüşmenin düzenlenen basın toplantısında yapan sözcü, Malezya'ya kendi uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurma ve konuyu uygun şekilde ele alma çağrısında bulundu.

Bunun üzerine Malezya'nın Çin'in endişelerine ilişkin madde madde ayrıntılı açıklamada bulunduğunu ifade eden sözcü, Malezya'nın, Çin ile uzun vadeli ortaklığa değer verdiğini ve ikili ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmeye devam etmeye istekli olduğunu belirttiğini vurguladı.