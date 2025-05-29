Çin'den Kuşak ve Yol Ortaklarına İkinci El Araç İhracatında Patlama

Çin'den Kuşak ve Yol Ortaklarına İkinci El Araç İhracatında Patlama
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Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında ikinci el otomobil ihracatında önemli bir artış yaşıyor. Chengdu'da düzenlenen konferansta yapılan anlaşmaların değeri 1 milyar yuanı aşarken, ikinci el araçlara olan küresel talep hızla artıyor. Sichuan eyaleti, bu alanda büyük iş fırsatları sunuyor.

CHENGDU, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'den Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülkelere ikinci el araç ihracatında büyük artış yaşanıyor. Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da çarşamba günü düzenlenen 1. Sichuan İkinci El Otomobil İhracatı Arz-Talep Eşleştirme Konferansı'nda yapılan anlaşmaların değeri 1 milyar yuanın (yaklaşık 139 milyon ABD doları) üzerinde. Bu durum, Çin'in avantajlı fiyatlara sahip kaliteli ikinci el araçlarına gösterilen küresel talepteki artışa işaret ediyor.

Konferansa Rusya, İran, Vietnam ve Nijerya gibi 10 ülkeden yaklaşık 40 ticaret grubu ve alıcı katıldı. Etkinlikte söz konusu talep artışının, Çin'in Mart 2024'te kullanılmış otomobil ihracatını tamamen serbest bırakarak otomobil tüketiminde artış görülen Kuşak ve Yol pazarlarına erişimi hızlandırması sayesinde gerçekleştiği vurgulandı.

Çin Otomobil Satıcıları Derneği'nin kullanılmış otomobil ihracatı departmanı sorumlusu Huang Ruoyu, "Konferansa gelen alıcıların net alım hedefleri bulunuyor" dedi. Huang, an itibarıyla otomobil pazarlarını güncelleyen Kuşak ve Yol ortağı ülkelerin Çin'in uygun maliyetli fiyatlarını giderek daha fazla tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Sichuan Eyaleti Ticaret Departmanı Başkan Yardımcısı Qiao Fang, eyaletin 2025'in ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32'lik artışla toplam değeri 1,4 milyar yuan olan 10.000'den fazla ikinci el araba ihraç ettiğini söyledi. Qiao'ya göre bu artış, ikinci el araba ihracatının Sichuan'ın yeni ticari büyüme motoru haline geldiğini gösteriyor.

Sürdürülebilir küresel tedarik zincirlerine destek olmak amacıyla 6 ülkede iletişim merkezleri kuran eyalet, konferansta yurtdışı işbirliği fırsat listesi ve bir sektör öz disiplin konvansiyonu da yayımladı.

Çin, ikinci el araç ihracatını Mayıs 2019'da başlatmıştı. 2022 yılının sonlarında ise Sichuan'ın ikinci el araç ihracatı yapmasına olanak tanıyacak şekilde uygulama genişletildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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