Çin'den Bilim ve Teknoloji Vurgusu: Küresel İşbirliği Mesajı

Çin'den Bilim ve Teknoloji Vurgusu: Küresel İşbirliği Mesajı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in bilimsel ve teknolojik inovasyonunun kimseyi hedef almadığını ifade etti. BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'nin başarılarına dikkat çeken Mao, küresel işbirliği ve fayda sağlama taahhüdünü vurguladı.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in bilimsel ve teknolojik inovasyonu ve endüstriyel kalkınmasının kimseyi hedef almadığını ve kimseye meydan okumadığını söyledi.

Mao, pazartesi günkü basın toplantısında BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi'nin (BDS), Çin'in uydu navigasyon ve konumlandırma hizmeti sektörünün önemli bir başarısı olduğunu ve bilim ve teknoloji alanında dünyaya katkı sağladığını belirtti. Mao, "Bu durum, Birleşmiş Milletler tarafından da teyit edilmiştir" dedi.

BDS'nin Çin'e ait olduğu kadar dünyanın geri kalanına da ait olduğunu vurgulayan Mao, açıklık, işbirliği ve kazan-kazan sonuçlarına bağlı kalmaya ve daha gelişmiş bilimsel ve teknolojik başarıların insanlığa hizmet etmesi ve fayda sağlamasını sağlamak üzere diğer ülkelerle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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