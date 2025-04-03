Çin'den ABD'ye Gümrük Vergileri Uyarısı

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'ye "karşılıklı gümrük vergileri" konusundaki yanlışını düzeltmesi ve Çin'le ve diğer ülkelerle olan ekonomik ve ticari anlaşmazlıklarını eşit, saygılı ve karşılıklı fayda sağlayan müzakereler yoluyla çözüme kavuşturması çağrısında bulundu.

Guo perşembe günkü basın toplantısında Washington'ın önde gelen ticaret ortaklarına yönelik açıkladığı "karşılıklı gümrük vergileri" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Çin'den ve diğer ülkelerden yapılan ithalata "karşılıklılık" kisvesi altında ek gümrük vergileri uygulayacağını kaydeden Guo, bunun Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine büyük zarar verdiğini ifade etti.

"Çin tarafı buna şiddetle karşı çıkmaktadır ve meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacaktır" diyen Guo, ticaret ve gümrük vergisi savaşının kazananı olmayacağını ve korumacılığın çözüm olmadığın yineledi.