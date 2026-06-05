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Çin: ABD'nin Sözde Zorla Çalıştırma İddiasıyla Kısıtlayıcı Ticari Önlemler Uygulamasına Karşıyız

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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin 'zorla çalıştırma' iddiasıyla bazı ekonomilere ek gümrük vergisi uygulama önerisine karşı çıktı ve tek taraflı kısıtlamaları reddetti.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD'nin "zorla çalıştırma" iddialarını gerekçe göstererek bazı ekonomilere ek gümrük vergileri uygulama önerisine kesinlikle karşı olduklarını ve 301. Madde kapsamındaki soruşturmaya ilişkin tutumlarının değişmediğini söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında, "sözde 'zorla çalıştırma' bahanesiyle uygulanan bir dizi ticari kısıtlama da dahil olmak üzere her türlü tek taraflı kısıtlayıcı önleme karşıyız" ifadelerini kullanan He, Çin'in bu konudaki kesin tutumunu defalarca ortaya koyduğunu vurguladı.

Sözcü ayrıca, ABD'ye Çin ile aynı yönde hareket etme ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarını ortaklaşa koruma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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