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Çin, 2026-2030 Döneminde Katı Atık Kirliliğiyle Mücadeleye Yönelik Plan Yayımladı

Çin, 2026-2030 Döneminde Katı Atık Kirliliğiyle Mücadeleye Yönelik Plan Yayımladı
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Çin, 15. Beş Yıllık Plan döneminde katı atık kirliliğini azaltmak, dijital denetim ağı kurmak ve sıfır atık şehirleri inşa etmek için kapsamlı bir plan yayımladı.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) katı atık kirliliğinin önlenmesi ve kontrolünün güçlendirilmesine yönelik plan yayımlandı.

Ekoloji ve Çevre Bakanlığı ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun da aralarında bulunduğu altı hükümet departmanın ortaklaşa yayımladığı plana göre, 2030 yılına kadar kilit önemdeki alanlarda katı atık kirliliğinin azaltılmasında önemli ilerleme kaydedilmesi, geçmiş yıllardan biriken atıkların etkin şekilde kontrol altına alınması, yaygın yasadışı katı atık dökümü ve uygunsuz bertarafının önlenmesi ve kapsamlı katı atık yönetimi kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

2030 yılına kadar kilit önemdeki alanları kapsayan entegre bir dijital denetim ağının kurulması ve "sıfır atık şehirleri" inşa edilmesi de planlanıyor.

Planda acilen ilgilenilmesi gereken sorunların çözüme kavuşturulması ve sistematik yönetişimin güçlendirilmesi amacıyla koordineli çalışmalar yürütülmesi öngörülüyor. Bu kapsamda çevresel risklerin tespit edilmesi ve giderilmesi ve katı atık yönetimi zincirinin tüm aşamalarında denetimin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Xinhua
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