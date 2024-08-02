Çin'deki Üç Boğaz Barajı, dünyanın en büyük temiz enerji koridorunda rekor elektrik üretti

1. Yangtze Nehri üzerinde yer alan Üç Boğaz Barajı'nın çeşitli görüntüleri

2. Üç Boğaz Barajı'ndaki hidroelektrik santralinin çeşitli görüntüleri

3. Yangtze Nehri üzerinde yer alan Üç Boğaz Barajı'nın çeşitli görüntüleri

Çin'in Yangtze Nehri üzerindeki 6 mega hidroelektrik santralinden oluşan dünyanın en büyük temiz enerji koridoru, 23 Temmuz'da tek bir günde 1,5 milyar kilovat-saat elektrik üretti.

Koridorda, bu yıl 35 gün boyunca günlük elektrik üretimi 1 milyar kilovat-saati aştı. Bu durum, yaz boyunca artan elektrik talebinin karşılanmasında önemli bir rol oynadı.

1.800 kilometrelik temiz enerji koridoru, Aralık 2022'de tamamlanmıştı.

Wudongde, Baihetan, Xiluodu, Xiangjiaba, Üç Boğaz Barajı ve Gezhouba olmak üzere altı hidroelektrik santralinin toplam kurulu gücü yaklaşık 71,7 milyon kilovat. Bu santrallerde üretilen elektrik, ülkenin doğusundaki enerji tüketim bölgelerine aktarılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yichang'dan bildiriyor.

(XHTV)