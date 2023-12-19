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Çin'deki Drone Üssü, İnsansız Hava Aracı Sektörünün Gelişimini Destekliyor

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Droneların çeşitli görüntüleriÇin'in doğusu ile Shanghai'daki insansız hava araçları sektörünün gelişimini desteklemek amacıyla kurulan Doğu Çin İnsansız Hava Araçları (İHA) Üssü'nde şu anda 30'dan fazla insansız hava aracı şirketi yer alıyor.

Droneların çeşitli görüntüleri

Çin'in doğusu ile Shanghai'daki insansız hava araçları sektörünün gelişimini desteklemek amacıyla kurulan Doğu Çin İnsansız Hava Araçları (İHA) Üssü'nde şu anda 30'dan fazla insansız hava aracı şirketi yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti İnsansız Hava Aracı Shanghai Çin Havacılık Teknoloji Güncel Haberler

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