Çin'deki Drone Üssü, İnsansız Hava Aracı Sektörünün Gelişimini Destekliyor
Droneların çeşitli görüntüleriÇin'in doğusu ile Shanghai'daki insansız hava araçları sektörünün gelişimini desteklemek amacıyla kurulan Doğu Çin İnsansız Hava Araçları (İHA) Üssü'nde şu anda 30'dan fazla insansız hava aracı şirketi yer alıyor.
Droneların çeşitli görüntüleri
Çin'in doğusu ile Shanghai'daki insansız hava araçları sektörünün gelişimini desteklemek amacıyla kurulan Doğu Çin İnsansız Hava Araçları (İHA) Üssü'nde şu anda 30'dan fazla insansız hava aracı şirketi yer alıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)