Çin'de Yurtiçi Seyahatler İlk Yarıda Yüzde 20,6 Arttı
Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 2023 yılının ilk yarısında yurtiçi seyahat sayısı 3,28 milyara ulaştı. Yerli turistlerin harcamaları ise geçen yıla göre yüzde 15,2 artarak 3,15 trilyon yuana (yaklaşık 441 milyar ABD doları) çıktı. Kırsal kesim sakinleri, seyahat sayısı ve harcamalarında önemli artışlar gösterdi.
BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de yılın ilk yarısında gerçekleştirilen yurtiçi seyahat sayısı, geçen yıla göre yüzde 20,6 artışla 3,28 milyarın üzerine çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın cuma günü yayımladığı verilere göre içinde bulunduğumuz yılın ilk altı ayında yerli turistlerin yaptığı harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre 15,2 artış sergileyerek toplam 3,15 trilyon yuana (yaklaşık 441 milyar ABD doları) ulaştı.
Geçen yılın aynı dönemine göre özellikle kırsal kesim sakinlerinin yaptığı yurtiçi seyahat sayısı yüzde 30,6, yaptıkları harcamalar da yüzde 30,1 arttı. Kırsal kesim sakinlerinin verilerindeki iki artış da kent sakinlerinin verilerinde görülen artışlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek olarak gerçekleşti.