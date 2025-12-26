Çin'in Yüksek Hızlı Demiryolu Hatlarının Uzunluğu 50.000 Kilometreyi Aştı

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Dünyanın en geniş yüksek hızlı demiryolu ağına sahip Çin'de, yeni bir yüksek hızlı tren hattının devreye girmesiyle işletilen toplam hat uzunluğu 50.000 kilometreyi aştı.

Cuma günü sabah saatlerinde "Fuxing" hızlı treninin, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde yer alan Yan'an'dan eyaletin merkezi Xi'an'a hareket etmesiyle yeni hat faaliyete başlamış oldu.

Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak şekilde tasarlanan Xi'an-Yan'an yüksek hızlı demiryolu hattı, iki şehir arasındaki seyahat süresini yaklaşık bir saate indirecek.

Çin'de yüksek hızlı tren yolculuğu, 2008 yılında Beijing-Tianjin Şehirler Arası Demiryolu'nun hizmete girmesiyle başladı. O tarihten bu yana ülkenin hızlı tren ağı, dünyadaki diğer tüm ülkelerin toplam yüksek hızlı demiryolu uzunluğunu geride bırakacak ölçüde genişledi. Çin, aynı zamanda dünyadaki en hızlı ticari yüksek hızlı tren seferlerini de işletiyor.

Ulusal demiryolu işletmecisi Çin Devlet Demiryolları Limited Şirketi'nin verilerine göre, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) 12.000 kilometre yüksek hızlı demiryolu inşa edilerek işletmeye alındı.

Nüfusu 500.000'i aşan Çin şehirlerinin yüzde 97'sinde halihazırda yüksek hızlı tren hizmeti sunuluyor.