Çin'de yeni enerjili araçların otomobil satışlarındaki payı ekimde yüzde 64,3'e çıktı

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin otomobil pazarında ivme kazanmaya devam eden yeni enerjili araçlar (NEV), ekim ayında yeni otomobil satışlarındaki payını artırdı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, NEV'lerin yeni otomobil satışlarındaki payı eylül ayındaki yüzde 61,6 seviyesinden ekim ayında yüzde 64,3'e yükselirken, yılın ilk 10 ayındaki toplam payı ise yüzde 54,8'e ulaştı.

Ekim ayında NEV üretimi yaklaşık 2,02 milyon, satışları ise 1,94 milyon adet olarak gerçekleşti. Her iki rakam da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13'ün üzerinde artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua