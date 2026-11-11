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Çin'de yeni enerjili araçların otomobil satışlarındaki payı ekimde yüzde 64,3'e çıktı

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Çin'de yeni enerjili araçların otomobil satışlarındaki payı ekimde yüzde 64,3'e çıktı
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Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre yeni enerjili araçların yeni otomobil satışlarındaki payı ekimde yüzde 64,3'e çıktı. Ekimde NEV üretimi 2,02 milyon, satışı 1,94 milyon oldu ve satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13'ün üzerinde arttı.

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin otomobil pazarında ivme kazanmaya devam eden yeni enerjili araçlar (NEV), ekim ayında yeni otomobil satışlarındaki payını artırdı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, NEV'lerin yeni otomobil satışlarındaki payı eylül ayındaki yüzde 61,6 seviyesinden ekim ayında yüzde 64,3'e yükselirken, yılın ilk 10 ayındaki toplam payı ise yüzde 54,8'e ulaştı.

Ekim ayında NEV üretimi yaklaşık 2,02 milyon, satışları ise 1,94 milyon adet olarak gerçekleşti. Her iki rakam da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13'ün üzerinde artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua
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