Çin'de Yeni Enerjili Araç Üretimi ve Satışları İlk Altı Ayda 7 Milyonu Aştı
Çin'in yeni enerjili araç sektörü, yılın ilk yarısında hem üretim hem de satışlarda 7 milyon adedi geçerek büyümesini sürdürdü. Elektrikli araçlar toplam satışların yüzde 67'sini oluşturdu.
BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili araç sektörü yılın ilk yarısında hem üretim hem de satışlarda 7 milyon adedi aşarak büyümesini sürdürdü.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından perşembe günü açıklanan verilere göre, ocak-haziran döneminde yeni enerjili araç üretimi 7,438 milyon adede ulaşırken, satışlar ise 7,446 milyon adede yükseldi.
Verilere göre, elektrikli araçlar bu dönemde toplam araç satışlarının yüzde 67'sini oluşturdu.
Kaynak: Xinhua