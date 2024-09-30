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Çin'de Ulusal Gün Tatilinde 175 milyon Demiryolu Yolcusu Bekleniyor

Çin'de Ulusal Gün Tatilinde 175 milyon Demiryolu Yolcusu Bekleniyor
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Çin Devlet Demiryolları, yaklaşmakta olan 10 günlük Ulusal Gün tatili sırasında 175 milyon yolcu seyahati bekliyor. En yoğun günün Salı olması ve seyahatlerin çoğunlukla turizm ve aile ziyaretleri için olacağı tahmin ediliyor.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, yaklaşan 10 günlük Ulusal Gün tatilinin seyahat yoğunluğu sırasında ülkenin demiryolu ağında 175 milyon yolcu seyahatinin gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

Şirketten Pazar günü yapılan açıklamaya göre seyahat furyasının 21 milyonun üzerinde yolculukla Salı günü en yüksek seviyeye ulaşması öngörülüyor.

Şirket, Pazar gününden 8 Ekim'e kadar sürecek yoğun demiryolu seyahati döneminde en fazla turizm, aile ziyaret ve öğrenci seyahatlerinin yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Şirket, yolcu talebindeki artışı karşılamak üzere ulaşım kapasitesini artırma, hizmetleri geliştirme ve güvenli, düzenli ve keyifli yolculuklar sağlama yönünde önlemler alınacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Devlet Demiryolları Ekonomi Güncel Turizm Ulaşım Yaşam

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