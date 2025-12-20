Albüm: Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Bireysel Tüketicilere Yönelik Uzantısı U-Fuarı, Shanghai'da Başladı

SHANGHAİ, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) bireysel tüketicilere yönelik bir uzantısı olan U-Fuarı, cuma günü Shanghai'da başladı. "Mini CIIE" olarak adlandırılan U-Fuarı'nda gıda, ev aletleri, otomobiller, güzellik ürünleri ve sağlık bilimleri ürünleri gibi çeşitli ürünler sergileniyor.