Albüm: Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Bireysel Tüketicilere Yönelik Uzantısı U-Fuarı, Shanghai'da Başladı
SHANGHAİ, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) bireysel tüketicilere yönelik bir uzantısı olan U-Fuarı, cuma günü Shanghai'da başladı. "Mini CIIE" olarak adlandırılan U-Fuarı'nda gıda, ev aletleri, otomobiller, güzellik ürünleri ve sağlık bilimleri ürünleri gibi çeşitli ürünler sergileniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel