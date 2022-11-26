Çin'de Telekom Sektörü Ocak-Ekim Döneminde İstikrarlı Büyüdü

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkenin telekomünikasyon sektörünün 2022 yılının ilk 10 ayında gelirlerini istikrarlı bir şekilde artırdığını, bulut bilişim gibi yeni gelişen iş kollarında hızlı büyüme yaşandığını gösterdi.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan ulusal büyük veri (Guizhou) kapsamlı pilot bölgesinin gösteri merkezinde video izleyen bir ekip üyesi görülüyor, 26 Mayıs 2022. (Ou Dongpu/Xinhua)

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkenin telekomünikasyon sektörünün 2022 yılının ilk 10 ayında gelirlerini istikrarlı bir şekilde artırdığını, bulut bilişim gibi yeni gelişen iş kollarında hızlı büyüme yaşandığını gösterdi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre Ocak-Ekim döneminde sektörün birleşik faaliyet geliri yıllık yüzde 8'lik artışla 1,32 trilyon yuanın (yaklaşık 185 milyar ABD doları) üzerine çıktı.

Büyük veri, bulut bilişim, internet veri merkezleri ve Nesnelerin İnterneti gibi yeni gelişen iş kollarında bu dönemde hızlı bir gelir artışı kaydedildi. Çin'in üç telekom devi China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un yeni gelişen iş kollarındaki gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 256,3 milyar yuana çıktı.

Alt sektörler itibarıyla incelendiğinde bulut bilişim ve büyük veri iş kollarından elde edilen gelir yılın ilk 10 ayında sırasıyla yüzde 127,8 ve yüzde 59,3 gibi bir sıçrama kaydederken veri merkezlerinden elde edilen gelir de yüzde 12,7 arttı.

Çin'de 5G ağ geliştirme çalışmaları da ilerlemeye devam etti. Ekim sonu itibarıyla Çin'deki 5G baz istasyonlarının sayısı 2,25 milyona ulaştı. Bu, 2021 sonuna göre net 825.000 artış anlamına geliyor.