Çin'in Xinjiang Bölgesinde Su Koruma Projelerinin İnşasına 5,6 Milyar Dolar Yatırım Yapıldı

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Dashixia Su Koruma Projesi'nden görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde su koruma projelerinin inşasına hız verilirken, bu yılın başından bu yana toplam 40 milyar yuan (yaklaşık 5,67 milyar ABD doları) tutarında yatırım gerçekleştirildi.

Xinjiang Su Kaynakları Dairesi Başkan Yardımcısı Jiao Quanxi, Dashixia Su Koruma Projesi'nin 20 Eylül'de su toplamaya başladığını, Yulongkashi ve diğer büyük projelerde ise önemli aşamaların tamamlandığını söyledi.

