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Çin'de Seyyar Helikopter Pisti Geliştirildi

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Çin'in Zhejiang eyaletinde bulunan bir şirket yeni bir seyyar helikopter pisti geliştirdi. 10 dakika içinde kendi kendine açılan seyyar helikopter pistinin 2024 yılında seri üretime geçmesi planlanıyor. Açıldığında 13 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe ulaşan pist, 117 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Pist, bir tablet aracılığıyla 10 dakika içinde açılabiliyor ve yine aynı sürede kapanıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhejiang'dan bildiriyor.

1. Seyyar helikopter pistinin çeşitli görüntüleri

Çin'in Zhejiang eyaletinde bulunan bir şirket yeni bir seyyar helikopter pisti geliştirdi.

10 dakika içinde kendi kendine açılan seyyar helikopter pistinin 2024 yılında seri üretime geçmesi planlanıyor.

Açıldığında 13 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe ulaşan pist, 117 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Pist, bir tablet aracılığıyla 10 dakika içinde açılabiliyor ve yine aynı sürede kapanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhejiang'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Ulaşım Teknoloji Güncel Haberler

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