Çin'de sanayi üretimi ekimde yüzde 4,8 arttı, yüksek teknoloji imalatı yüzde 17,6 büyüdü

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BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi, ekim ayında ekipman imalatı ve yüksek teknoloji imalat sektörlerindeki çift haneli büyümenin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ülkenin yüksek teknolojili imalatı yüzde 17,6, ekipman imalatı sektörü ise yüzde 10,6 büyüdü. Her iki sektör de eylül ayına göre yüzde 0,21 oranında artan genel sanayi üretiminin büyüme hızını geride bıraktı.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana faaliyet geliri en az 20 milyon yuan olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmek için kullanılıyor.

Çin'in sanayi üretimi yılın ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttı.

Büro Sözcüsü Fu Linghui pazartesi günkü açıklamasında, üst düzey ve akıllı imalat dahil olmak üzere yeni itici güçlerin, ocak-ekim dönemindeki artışın yarısından fazlasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Fu, teknolojik inovasyon ile endüstriyel gelişimin daha fazla entegre olmasının, gelişmekte olan sektörlerin büyümesine ve geleneksel sektörlerin modernleşmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua