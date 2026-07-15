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Çin'de Sabit Varlık Yatırımları İlk Yarıda Yüzde 5,7 Geriledi

Çin'de Sabit Varlık Yatırımları İlk Yarıda Yüzde 5,7 Geriledi
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Çin'de sabit varlık yatırımları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azalarak 22,64 trilyon yuan oldu. Emlak hariç yatırımlar yüzde 2,7 gerilerken, fikri mülkiyet yatırımları yüzde 9,4 arttı.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de sabit varlık yatırımları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında düşüş sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde toplam yatırım 22,64 trilyon yuan (yaklaşık 3,33 trilyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Emlak yatırımları hariç tutulduğunda, sabit varlık yatırımları ise ilk altı ayda yüzde 2,7 oranında azaldı.

Sektörel dağılıma bakıldığında, fikri mülkiyet ürünlerine yapılan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,4 büyüme kaydetti. Bu, yılın ilk çeyreğine göre ise 1,5 yüzde puan büyüme artışı anlamına geliyor.

Altyapı yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 gerilerken, imalat yatırımları da yüzde 1,2 oranında düştü.

Kaynak: Xinhua
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