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Albüm: Çin'in İnsansı Robot Veri Üssü, Yapay Zeka Eğitiminin Merkezi Haline Geldi

Albüm: Çin'in İnsansı Robot Veri Üssü, Yapay Zeka Eğitiminin Merkezi Haline Geldi
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Çin'in Beijing kentindeki İnsansı Robotik İnovasyon Merkezi, ev hizmetlerinden sağlığa 6 sektörde 30'dan fazla senaryoda 120'den fazla robot modelinin eğitildiği bir somut zeka veri ve eğitim üssü kurdu. RoboMIND veri seti 6 milyondan fazla indirildi.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Veri setleri, somutlaştırılmış zekanın ticarileştirilmesi ve yaygınlaşmasının temel belirleyicilerinden biri haline geldi.

Çin'in Beijing Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi bulunan Beijing İnsansı Robotik İnovasyon Merkezi, ev hizmetleri, perakende ticaret, ofis operasyonları, endüstriyel üretim, farmasötik uygulamalar ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere altı temel sektörde 30'u aşkın senaryoda 120'den fazla ana akım robot modelinin eğitim aldığı bir somut zeka robot verisi ve eğitim üssüne ev sahipliği yapıyor.

Üs aynı zamanda, yüksek hassasiyetli hareket yakalama teknolojisinin robotların insansı hareketlerinin hassasiyeti ve akıcılığı için standartlaştırılmış toplama ölçütleri belirlediği profesyonel bir hareket yakalama alanı ile donatılmış durumda. Beijing İnsansı Robotik İnovasyon Merkezi tarafından yayımlanan RoboMIND Veri Seti, dünya genelinde 6 milyondan fazla kez indirildi.

Kaynak: Xinhua
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