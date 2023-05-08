Çin'de Rcep Fuarında 10 Milyar Doların Üzerinde Yatırımla 113 Projeye İmza Atıldı

CHANGSHA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde düzenlenen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ekonomi ve ticaret fuarında, yaklaşık 75 milyar yuan (10.84 milyar ABD doları) tutarında toplam 113 proje imzalandı.

CHANGSHA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde düzenlenen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ekonomi ve ticaret fuarında, yaklaşık 75 milyar yuan (10.84 milyar ABD doları) tutarında toplam 113 proje imzalandı.

Organizatörün açıklamasına göre 4 Mayıs'ta eyaletin Huaihua kentinde başlayan etkinlik, Çin'in Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru hattında bulunan eyalet düzeyindeki bölgeleri ile RCEP üye ülkeleri arasındaki etkileşim ve işbirliği için yeni bir platform görevi görüyor. Koridor, ülkenin batısında bulunan eyalet düzeyindeki bölgeler ile ASEAN'a üye ülkeler tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticari ve lojistik geçit niteliği taşıyor.

Dört gün süren fuara 600'ün üzerinde tanınmış şirketin yanı sıra 14 RCEP üye ülkesinden 112 firma da dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışından 1000'i aşkın iş insanı katıldı.

Kentin uluslararası fuar merkezinde düzenlenen, çevrimdışı ve çevrimiçi çeşitli etkinliklerin de yer aldığı fuarda, RCEP üyesi ülkelerden 2,000'i aşkın ürün çeşidi sergilendi.

Eyaletin koridor hattında hem yaşam hem de ulaşım noktası niteliğindeki kent Huaihua, ASEAN ülkeleri için nakliye yüklerinin toplandığı bir merkez konumunda bulunuyor.