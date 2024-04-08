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Çin'de Qingming Festivali tatilinde seyahatler arttı

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BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin'de 4-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen üç günlük Qingming Festivali tatilinde ülke genelinde 740 milyonu aşkın seyahat yapılırken, yolcu seyahatleri bir önceki yılın aynı dönemine göre keskin bir artış kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığı'nın Pazar günü açıkladığı verilere göre, üç günlük süre zarfında günde ortalama 246,8 milyon seyahat gerçekleştirildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53,5 artışa tekabül ediyor.

Veriler, günlük demiryolu seyahati sayısının yüzde 75,1 artışla ortalama 16,56 milyona, su yolu seyahati sayısının yüzde 84,9 artışla ortalama 916.000'e, hava yolu seyahati sayısının ise yüzde 21,9 artışla ortalama 1,68 milyona ulaştığını gösterdi.

Öte yandan, karayolu seyahatleri söz konusu dönemde toplam 682,92 milyon olarak kaydedilirken, günlük ortalama 227,64 milyon seyahat ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52,3 artış görüldü.

Mezar Temizleme Günü olarak da bilinen Qingming Festivali'nde, Çinliler ölülere saygılarını sunuyor ve atalarını anıyor. Festival döneminde geleneksel olarak açık hava etkinlikleri ve geziler de düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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