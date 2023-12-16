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Çin'de Portakal Toplama İşlemi Drone ile Yapılıyor

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Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Ganzhou kentine bağlı Longhui kasabasında çiftçiler, topladıkları portakalları drone kullanarak dağdan aşağı indiriyor.

1. Portakal toplama işleminden çeşitli görüntüler

2. Portakal taşıyan droneların çeşitli görüntüleri

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Ganzhou kentine bağlı Longhui kasabasında çiftçiler, topladıkları portakalları drone kullanarak dağdan aşağı indiriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ganzhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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