Çin'de Perakende Satışlar İlk 4 Ayda Yüzde 1,9 Arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, tüketim mallarının perakende satışları ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 16,49 trilyon yuana ulaştı. Kırsal bölgelerdeki büyüme kentsel bölgelere göre daha hızlı gerçekleşirken, hizmet sektörü ve çevrimiçi satışlarda da belirgin artış kaydedildi.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de, tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim mallarının perakende satışları yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artış sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, tüketim mallarının perakende satışları ocak-nisan döneminde 16,49 trilyon yuana (yaklaşık 2,41 trilyon ABD doları) ulaştı. Perakende satışlar, otomobil satışları hariç tutulduğunda yüzde 3,1 büyüyerek 15,2 trilyon yuana yükseldi.

Kentsel bölgelerdeki perakende satışlar, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 14,29 trilyon yuana, daha hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan kırsal bölgelerdeki perakende satışlar da yüzde 2,8 artışla 2,2 trilyon yuana ulaştı.

Verilere göre hizmet sektöründeki perakende satışlar, ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 büyüme kaydederek ilk çeyreğe göre büyüme hızını 0,1 yüzde puan artırdı. Telekomünikasyon ve bilgi hizmetleri, turizm ve kiralama hizmetleri, kültür ve eğlence hizmetleri ve ulaştırma ve seyahat hizmetlerinde de hızlı bir büyüme ivmesi yakalandı.

Ocak-nisan döneminde mal ve hizmetlerin çevrimiçi perakende satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 6,53 trilyon yuana ulaştı. Yüzde 5,7 artışla yaklaşık 4,12 trilyon yuana yükselen çevrimiçi mal satışları, tüketim malları perakende satışlarının yüzde 25'ini oluşturdu. Çevrimiçi hizmet satışları ise yüzde 8,3'lük büyüme oranıyla 2,41 trilyon yuan olarak kayda geçti.

Kaynak: Xinhua
