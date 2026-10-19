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Çin'de perakende satışlar ilk üç çeyrekte yüzde 2,6 arttı, hizmet satışı yüzde 5 yükseldi

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Çin'de perakende satışlar ilk üç çeyrekte yüzde 2,6 arttı, hizmet satışı yüzde 5 yükseldi
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Çin'de mal ve hizmet perakende satışları yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttı. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre hizmet perakende satışları yüzde 5, perakende mal satışları yüzde 1 artarken tüketim malları satışları 37 trilyon yuanı aştı.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'de, tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan mal ve hizmetlerin perakende satışları, yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde hizmet sektöründeki perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5, perakende mal satışları ise yüzde 1 arttı.

Hizmet tüketiminde, iletişim ve bilgi hizmetleri, turizm danışmanlığı ve kiralama hizmetleri ve kültürel, spor ve eğlence hizmetleri kategorilerinde hızlı büyüme görüldü.

İlk üç çeyrekte fiziksel tüketim mallarının satışları ile yiyecek-içecek hizmetlerinden elde edilen geliri içeren tüketim mallarının perakende satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 37 trilyon yuanı (yaklaşık 5,51 trilyon ABD doları) aştı.

Eylül ayında tüketim mallarının perakende satışları son altı ayın en hızlı artışını kaydederek geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 yükseldi. Bu, bir önceki aya göre 0,7 yüzde puanlık artışa işaret ediyor.

Tüketim mallarının perakende satışları, kentsel alanlarda yüzde 0,9, kırsal alanlarda ise yüzde 2,3 artış sergiledi.

Mal ve hizmetlerin çevrimiçi perakende satışları da önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 15,1 trilyon yuanı aştı. Toplam satışlar içerisinde çevrimiçi mal satışları geçen yıla göre yüzde 3,8, çevrimiçi hizmet satışları ise yüzde 5,3 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua
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