Çin'de Kredi Faiz Oranları Değişmeden Kaldı

Çin'in bir yıllık temel kredi faiz oranı yüzde 3 olarak sabit kalırken, beş yıldan uzun vadeli temel kredi faiz oranı da yüzde 3,5'te değişmedi. Düşük faiz oranları borçluların yükünü hafifletiyor ve yatırımları artırma potansiyeline sahip.

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in piyasa bazlı referans kredi faiz oranı olan bir yıllık temel kredi faiz oranı önceki aya göre değişmeden yüzde 3 olarak sabit kaldı.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre birçok kredi kuruluşunun konut kredisi faiz oranlarını belirlerken dayanak aldığı beş yıldan uzun vadeli temel kredi faiz oranı de önceki değer olan yüzde 3,5'te sabit kaldı.

Temel kredi faiz oranları, hane halkı ve işletmelerin finansman maliyetlerinin seviyesini yansıtıyor. Düşük faiz oranları, borçluların yükünü hafifletirken, daha fazla yatırım ve tüketime olanak sağlıyor.

Son veriler, yeni işletme kredilerinin ağırlıklı ortalama faiz oranının temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 45 baz puan düşüşle yaklaşık yüzde 3,2'ye gerilediğini, yeni bireysel konut kredisi faiz oranının ise 30 baz puan düşüşle yaklaşık yüzde 3,1'e gerilediğini gösteriyor.

Çin, bu yılın hükümet çalışma raporunda 2025 yılında orta derecede gevşek para politikası uygulayacağını belirtmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
