Çin'de Konut Fiyatlarındaki Düşüş Yavaşladı

Çin'de Konut Fiyatlarındaki Düşüş Yavaşladı
Çin'in 70 kentinde konut fiyatlarının yıllık bazda düşüşü eylülde de devam etti, ancak hızında yavaşlama gözlemlendi. Özellikle Shanghai'da fiyatlar yüzde 5,6 artış gösterdi.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in büyük ve orta ölçekli 70 kentinde konut fiyatlarındaki yıllık bazda düşüşler eylülde de yavaşlamayı sürdürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazartesi günü yayımladığı verilere göre birinci kademe dört kent olan Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen'de yeni konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azaldı. Bu oran, ağustostaki yüzde 0,9'luk düşüşe kıyasla daha sınırlı bir gerilemeyi ifade ediyor. Özellikle ülkenin ekonomik merkezi olan Shanghai'da fiyatlar yüzde 5,6'lık bir artış kaydetti.

Diğer kentlerde de düşüş oranlarının yavaşladığı görüldü. İkinci kademe kentlerdeki yeni konut fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1, üçüncü kademedeki kentlerde ise yüzde 3,4 geriledi. Bu oranlar, her iki kademede de bir önceki aya kıyasla 0,3 yüzde puanlık bir daralma anlamına geliyor.

NBS verileri, ikinci el konut fiyatlarındaki yıllık düşüş oranlarının da tüm büyük şehirlerde hafiflediğini ortaya koydu.

Aylık bazda ise yeni ve ikinci el konut fiyatlarındaki genel aşağı yönlü eğilim devam etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
