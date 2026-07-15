Haberler

Çin'de Kişi Başına Düşen Harcanabilir Gelir İlk Yarıda Yüzde 5,2 Yükseldi

Çin'de Kişi Başına Düşen Harcanabilir Gelir İlk Yarıda Yüzde 5,2 Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, yılın ilk yarısında kişi başına düşen harcanabilir gelir nominal olarak yüzde 5,2 artarak 22.981 yuana ulaştı. Kırsal kesim gelir artışı kentsel kesimi geride bırakırken, ekonomi yüzde 4,7 büyüdü.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de kişi başına düşen harcanabilir gelir, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 5,2 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, kişi başına düşen harcanabilir gelir söz konusu dönemde 22.981 yuana (yaklaşık 3.384 ABD doları) ulaştı. Bu, fiyat faktörleri düşüldükten sonra reel olarak yüzde 4,2 artış anlamına geliyor.

Kırsal kesimlerde yaşayanların gelirlerindeki artış, kentsel kesimlerde yaşayanların gelirlerindeki artışı geçti. Yılın ilk yarısında kent sakinlerinin kişi başına düşen harcanabilir geliri geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 4,4, reel olarak ise yüzde 3,4 artış sergileyerek 30.126 yuana yükseldi. Kırsal kesim sakinlerinin kişi başına düşen harcanabilir geliri de nominal olarak yüzde 6,4, reel olarak ise yüzde 5,5'lik bir artışla 12.699 yuana çıktı.

Söz konusu dönemde nominal olarak kişi başına düşen maaş geliri yüzde 5,3, net faaliyet geliri yüzde 6,5, net mülkiyet geliri yüzde 1,1 ve net transfer geliri yüzde 5,8 oranında arttı.

Veriler, Çin ekonomisinin yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında büyüdüğünü de ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var

Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran İHA'ları Bahreyn semalarında! Patriotlar devreye girdi

Havai fişek değil! İran Körfez ülkesine yağdırdı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Milas 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı

Alevler turizm cennetini cehenneme çevirdi! Yüzlerce otel boşaltıldı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

Bir belediye başkanı daha tutuklandı

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü