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Çin'de kırsala dönen gençler tarımsal modernleşmede nitelikli iş gücüne dönüşüyor

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Çin'de kırsala dönen gençler tarımsal modernleşmede nitelikli iş gücüne dönüşüyor
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Çin Ekonomik Yuvarlak Masa toplantısında, köylere dönen göçmen işçiler ve teknik donanımlı gençlerin tarımsal modernleşme için insan kaynağına dönüşmesi ele alındı. Dongjiao'da gençlere teknik ve işletme eğitimi verilirken, dijital tarımın payı yıllık yaklaşık 2 yüzde puan artıyor.

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin, tarımsal modernleşme sürecinde nitelikli iş gücü ve dijital araçların kırsal sanayinin gelişimine katkısını güçlendiriyor.

Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve tüm medyayı kapsayan bir konuşma forumu olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa toplantısının son bölümünde, köylerine dönen göçmen işçileri ve teknoloji konusunda donanımlı gençleri tarımsal modernleşme için sürdürülebilir insan kaynağına dönüştürme çalışmaları ele alındı. Toplantıda ayrıca, dijital teknolojilerin tarıma entegrasyonunu artırmanın yolları da değerlendirildi.

Kentlerden ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletine bağlı Dongjiao köyüne dönen genç göçmen işçilerin sayısı giderek artıyor. Çin Komünist Partisi Dongjiao Köyü Sekreteri Hu Aiguo, teknik beceriler ve işletme yönetimi alanında eğitimler vererek söz konusu gençlerin yeni nesil profesyonel çiftçiler olmalarına yardımcı olduklarını söyledi.

Dongjiao'ya dönen gençler artık akıllı makineler ve sensör ağları kullanırken, tahıl üreticileri de üst segment alıcılar için organik kolza yetiştiren kooperatifler kurdu.

Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı Kırsal Ekonomi Araştırma Merkezi Direktörü Zhao Changbao, "Eskiden büyük ölçüde gökyüzü ile toprağı gözlemleyerek ve deneyimlerimize dayanarak tarım yapıyorduk. Şimdi ise bu durum değişiyor, artık verilere, algoritmalara ve ekranlara güvenmeye başlıyoruz" dedi.

Kırsal kesimlerdeki dijital altyapı iyileşmeleri de bu dönüşümü destekliyor. Çin'in idari köylerinin yüzde 95'inden fazlası 5G kapsama alanındayken, kırsal kesimdeki internet yaygınlığı yüzde 69,5'e ulaşmış durumda.

Zhao, Çin'in kırsal kesimlerinde dijital altyapının gelişmesiyle dijitalleşmeye dayalı tarımsal üretimin payının yıllık bazda yaklaşık 2 yüzde puan arttığını söyledi.

Çin, bu yılki "1 numaralı merkezi belgeye" göre, yapay zekayı tarımsal kalkınmaya daha fazla entegre edecek. Ülkenin merkezi yönetim yetkililerinin her yıl yayımladığı birinci politika bildirisi olan belge, politika önceliklerinin göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Üç hükümet departmanı, eylül ayında dijital köylerin yüksek nitelikli kalkınmasını teşvik etmek amacıyla ortak eylem planı açıklamıştı. Plana göre akıllı çiftlikler, akıllı hayvancılık ve yapay zeka uygulamaları, 15. Beş Yıllık Plan döneminin (2026-2030) öncelikleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
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