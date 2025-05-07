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Çin'de İşçi Bayramı'nda Seyahat ve Harcamalarda Büyük Artış

Çin'de İşçi Bayramı'nda Seyahat ve Harcamalarda Büyük Artış
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1-5 Mayıs tarihleri arasında kutlanan İşçi Bayramı tatilinde Çinli turistler 314 milyon yurtiçi seyahat gerçekleştirdi ve harcamaları 180,3 milyar yuan'a ulaştı. Geçen yıla göre seyahatlerde %6,4, harcamalarda ise %8 artış yaşandı.

LİNYİ, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de 1-5 Mayıs tarihleri arasında kutlanan İşçi Bayramı tatili sırasında Çinli turistler toplam 314 milyon yurtiçi seyahat gerçekleştirdi ve yaklaşık 180,3 milyar yuan (yaklaşık 25 milyar ABD doları) harcama yaptı. Resmi verilere yurtiçi seyahatlerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4, harcamalarda ise yüzde 8 oranında artış görüldü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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