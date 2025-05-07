Çin'de İşçi Bayramı'nda Seyahat ve Harcamalarda Büyük Artış

LİNYİ, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de 1-5 Mayıs tarihleri arasında kutlanan İşçi Bayramı tatili sırasında Çinli turistler toplam 314 milyon yurtiçi seyahat gerçekleştirdi ve yaklaşık 180,3 milyar yuan (yaklaşık 25 milyar ABD doları) harcama yaptı. Resmi verilere yurtiçi seyahatlerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4, harcamalarda ise yüzde 8 oranında artış görüldü.