Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin'de hizmet satışları ilk on ayda yüzde 4,9 artışla mal satışlarındaki büyümeyi aştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'de hizmet satışları ilk on ayda yüzde 4,9 artışla mal satışlarındaki büyümeyi aştı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de mal ve hizmetlerin perakende satışları ilk on ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı. Hizmet sektöründeki perakende satışlar yüzde 4,9 artışla mal satışlarındaki yüzde 0,9'luk büyümeyi geride bıraktı; tüketim malları satışları 41,65 trilyon yuana ulaştı.

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'de tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan mal ve hizmetlerin perakende satışları, yılın ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, hizmet sektöründeki perakende satışlar söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artışla mal satışlarındaki yüzde 0,9'luk büyümeyi geride bıraktı.

Hizmet kategorilerinden iletişim bilgi hizmetleri, turizm danışmanlığı ve kiralama hizmetleri ile kültür, spor ve eğlence hizmetleri kategorilerindeki perakende satışlarda nispeten hızlı büyüme kaydedildi.

İlk on ayda mal satışları ve yiyecek-içecek hizmetlerinden elde edilen geliri içeren tüketim mallarının perakende satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artışla 41,65 trilyon yuana (yaklaşık 6,2 trilyon ABD doları) ulaştı.

Mal ve hizmetlerin çevrimiçi perakende satışları ise yüzde 3,7 artarak 16,98 trilyon yuana yükseldi. Bu kapsamda malların çevrimiçi satışları 10,73 trilyon yuan ile yüzde 2,9, çevrimiçi hizmet satışları 6,25 trilyon yuan ile yüzde 5 artış gösterdi.

Ekim ayındaki tüketim mallarının perakende satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarak 4,65 trilyon yuan seviyesinde gerçekleşti.

Tüketim mallarının perakende satışlarında kentsel bölgelerde yüzde 0,2, kırsal bölgelerde ise yüzde 1,5 artış kaydedildi.

Bazı gelişmiş ürünlerin satışlarında hızlı bir büyüme görüldü. Bazı iletişim ekipmanlarının perakende satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5, kültürel ve ofis aletlerininki ise yüzde 4,1 arttı.

Kaynak: Xinhua
Ekimde ihracat 25,9 milyar dolara çıktı! Artışta Kocaeli zirvede

5 ilde üç haneli artış! Zirvede bakın hangi ilimiz var
Şeyh Mansur Taburu'nun tek kadın savaşçısı hayatını kaybetti

Taburun tek kadın askeriydi, artık hayatta değil

ABD'de uçuş kaosunun ardından Trump'tan 50 milyar dolarlık hamle

Kaos giderek büyüyor! Beklenen hamle geldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor18

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi

Dünya diken üstünde! Bölgeden gelen görüntü büyük tedirginlik yarattı
Ölen aday seçimde öne geçti! 2 bin oyla rakibine fark attı

Bunu da göreceğiz: Ölen aday seçimi kazanmak üzere!
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı

“Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Rus oligarklar Putin'in ölümüne hazırlanıyor

Milyarderler hazırlığa başladı: Putin'in ölümü...
Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de22

Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline 'Bizans pilici' yazdı

Cem Uzan'ın kızı profiline öyle bir şey yazdı ki!