Dostluktan Yenilikçi Bakıma: Çin'de Evcil Hayvan Sektörü Büyüyor

ZHENGZHOU, 17 Haziran (Xinhua) -- İstanbul sokaklarında salınarak gezen kedilerden Çin'de sayıları giderek artan evcil hayvanlara kadar, evcil hayvanlar günlük yaşamın ve aile yapısının giderek daha önemli bir parçası haline geliyor. Bu durum, mama, sağlık ve yaşam tarzı ürünlerine yönelik talebin artmasını beraberinde getiriyor.

Evcil hayvan sahiplenme eğilimlerindeki bu değişim, tüketici davranışlarını yeniden şekillendirirken Çin'in evcil hayvan sektöründeki büyümeyi de hızlandırıyor. Çinli şirketler, daha özel ihtiyaçları karşılamak amacıyla üretim kapasitelerini artırıyor ve ürün yelpazelerini genişletiyor.

Çin'in Henan eyaletinin Luohe kentine bağlı Zhaoling bölgesinde faaliyet gösteren Petideal Evcil Hayvan Mamaları (Luohe) Limited Şirketi, evcil hayvan maması üretimine yönelik 7,67 hektarlık akıllı bir fabrikaya sahip. Tesiste taze tavuk eti kaliteyi korumak amacıyla eksi 35 santigrat derecede hızla dondurulurken, malzemeler depo ile üretim atölyeleri arasında otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV) tarafından taşınıyor.

Şirketin evcil hayvan mamaları sektöründe giderek artan faaliyetlerinde önemli bir üretim merkezi olarak hizmet veren fabrika, sektör çapındaki genel dönüşüme örnek teşkil ediyor.

Evcil hayvanların temel beslenme ihtiyaçlarının bir adım ötesine geçerek genel sağlıklarının iyileştirilmesine odaklanan şirket, bu çerçevede işlevsel evcil hayvan mamaları geliştirmek amacıyla aynı bölgede yer alan Zhongyuan Gıda Laboratuvarı ile yakın işbirliği yürütüyor. Normalin üzerinde bir ağırlığa sahip olan kediler için üretilen mamalara alıç ve mantar eklenirken, evcil hayvanların göz sağlığını desteklemeye yönelik ürünlerde sinameki tohumu, kasımpatı ve kurt üzümü kullanılıyor.

Evcil hayvanların yanı sıra, sokak kedilerinin temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak geliştirilen mamalar da üretiliyor.

Çin'de insanlar ile hayvanlar arasındaki bağın kökleri oldukça derinlere uzanıyor. Antik bronz eserler üzerine işlenmiş hayvan motiflerinden Song Hanedanlığı (960-1279) dönemine ait zarif "kedi sahiplenme sözleşmelerine" kadar uzanan kayıtlar, hayvan beslemenin uzun süredir günlük yaşamın bir parçası olduğunu gösteriyor.

Bu geleneksel dostluk günümüzde bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Evcil hayvanların yalnızca evin koruyucusu olmaktan çıkıp ailenin giderek birer üyesi olarak görülmesi özel ve yüksek kaliteli ürünlere yönelik talebi artırıyor.

2026 Çin Evcil Hayvan Sektörü Resmi Raporu'na (Tüketim Raporu) göre, Çin'in kentsel bölgelerindeki köpek ve kedi sayısının 2025 yılında 126 milyona ulaşmasıyla evcil hayvan tüketim pazarının hacmi 312,6 milyar yuana (yaklaşık 45,4 milyar ABD doları) yükseldi. Pazarın 2028 yılına kadar genişlemesini sürdürerek 405 milyar yuana ulaşması bekleniyor.

Bu çerçevede Çin'in evcil hayvan maması sektörü, ürün yapısını genişleterek daha çeşitlendirilmiş ve işlev odaklı beslenme çözümlerine yöneliyor. Belirli sağlık ihtiyaçlarına ve farklı hayvan gruplarına yönelik formüller de bu dönüşümün önemli bir parçasını oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua