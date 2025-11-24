Çin'de Eski Tıbbi Ürünler İdaresi Başkan Yardımcısına Rüşvet Davası

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi eski Başkan Yardımcısı Chen Shifei hakkında rüşvet şüphesi gerekçesiyle kamu davası açıldı.

Yüksek Halk Savcılığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Shanghai Belediyesi Halk Savcılığı 2. Şubesi kısa süre önce Chen aleyhine Shanghai 2. Orta Halk Mahkemesi'nde dava açtı.

Dava, Ulusal Denetim Komisyonu'nun Chen'in işlediği iddia edilen suçla ilgili soruşturmasını tamamlamasının ardından açıldı.

Chen, başkalarına fayda sağlama üzere resmi konumunu kötüye kullanmakla ve "oldukça büyük miktarda" para ve değerli eşyayı rüşvet olarak kabul etmekle suçlanıyor.