Haberler

Çin'de Eski Tıbbi Ürünler İdaresi Başkan Yardımcısına Rüşvet Davası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nin eski başkan yardımcısı Chen Shifei, rüşvet şüphesiyle hakkında dava açılmasıyla gündeme geldi. Shanghai Belediyesi Halk Savcılığı, Chen'in resmi konumunu kötüye kullanarak rüşvet aldığı ve başkalarına fayda sağladığı iddialarıyla işlem başlattı.

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi eski Başkan Yardımcısı Chen Shifei hakkında rüşvet şüphesi gerekçesiyle kamu davası açıldı.

Yüksek Halk Savcılığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Shanghai Belediyesi Halk Savcılığı 2. Şubesi kısa süre önce Chen aleyhine Shanghai 2. Orta Halk Mahkemesi'nde dava açtı.

Dava, Ulusal Denetim Komisyonu'nun Chen'in işlediği iddia edilen suçla ilgili soruşturmasını tamamlamasının ardından açıldı.

Chen, başkalarına fayda sağlama üzere resmi konumunu kötüye kullanmakla ve "oldukça büyük miktarda" para ve değerli eşyayı rüşvet olarak kabul etmekle suçlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi
Türk Mutfağından Çökertme ve Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi Yemekleri Listesinde İlk 10'da

Çökertme ve Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi Yemekleri Listesinde İlk 10'da
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Siirt Üniversitesi'nde bölüm başkanı evinde ölü bulundu

Üniversiteyi yıkan haber! Bölüm başkanı lojmanda ölü bulundu
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürek dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.