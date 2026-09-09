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Çin'de enflasyon ağustosta hafif yükseldi

Çin'de enflasyon ağustosta hafif yükseldi
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BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'de fiyat seviyeleri ağustos ayında ılımlı toparlanmasını sürdürdü.

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'de fiyat seviyeleri ağustos ayında ılımlı toparlanmasını sürdürdü. Bu, destekleyici politika önlemlerinin etkisiyle iç talebin artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustos ayında geçen aya göre yüzde 0,4 artış sergiledi. Bu artışla endeksin üç ay art arda süren düşüş eğilimi tersine dönerken, yıllık artış oranı yüzde 0,5'ten yüzde 0,8'e yükseldi.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, enerji fiyatlarındaki artış, gıda fiyatlarında görülen mevsimsel artış, yaz tatili döneminde seyahat hizmetlerindeki kazancın devam etmesi ve bilgi işlem gücüne yönelik hızla artan talebin tetiklediği akıllı telefon ve bilgisayar fiyatlarındaki artışın yukarı yönlü harekette etkili olduğunu söyledi.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'e yükseldi. Çekirdek TÜFE'deki artış geçen ay yüzde 0,9 olarak gerçekleşmişti.

Fabrika çıkış fiyatlarında da olumlu gelişmeler yaşandı. Üretici fiyat endeksi (ÜFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Bu, bir önceki ay kaydedilen yüzde 0,7'lik düşüşün tersine çevrildiği anlamına geliyor. Endeksteki yıllık artış oranı ise yüzde 3,8'e yükseldi.

NBS, bu duruma artan küresel emtia fiyatlarının geçişkenlik etkisinin ve yurtiçindeki endüstriyel güncelleme çalışmalarının bazı sektörlerde talebi güçlendirmesinin neden olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
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