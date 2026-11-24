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BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in elektrikli araç şarjı ve internet veri hizmetleri sektörlerindeki elektrik tüketimi ekim ayında önemli ölçüde artış sergiledi. Bu, ülkenin hızla büyüyen yeni enerjili araç ve dijital endüstrilerindeki güçlü talebi ortaya koydu.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre, şarj ve batarya değiştirme hizmetlerinde elektrik tüketimi ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,4 artarak 18,6 milyar kilovatsaate ulaşırken, internet veri hizmetlerindeki tüketim ise yüzde 34,7 artışla 9,9 milyar kilovatsaat oldu.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre yeni enerjili araçların toplam yeni otomobil satışları içindeki payı ekim ayında yüzde 64,3'e yükseldi. Bu oran eylül ayında yüzde 61,6 seviyesindeydi. Yılın ilk 10 ayındaki toplam pay ise yüzde 54,8'e ulaştı.

Çin'in ekim ayında toplam elektrik tüketimi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 870,9 milyar kilovatsaat oldu.

Özellikle yüksek teknoloji ve ekipman imalatı sektörlerinin elektrik tüketimi ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 artarak 111,1 milyar kilovatsaate yükseldi.

Çin'in toplam elektrik tüketimi, 2026 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 8,94 trilyon kilovatsaate ulaştı. Aynı dönemde şarj ve batarya değiştirme hizmetlerinde elektrik tüketimi yüzde 55,9, internet veri hizmetlerinde ise yüzde 40,8 arttı.

Kaynak: Xinhua