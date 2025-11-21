Haberler

Çin'de Elektrik Tüketimi Yüzde 10,4 Artış Gösterdi

Güncelleme:
Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre, Ekim ayında elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 857,2 milyar kilovat-saate ulaştı. Endüstriyel ve hizmet sektörlerinde önemli artışlar kaydedildi.

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'de ekonomik faaliyetlerin önemli göstergelerinden biri olan elektrik tüketimi geçen ay çift haneli büyüme kaydetti.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre ekimde elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 857,2 milyar kilovat-saate ulaştı.

Endüstriyel sektörün toplam elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarken, hizmet sektöründe yüzde 17,1 artış kaydedildi. Hane halkı elektrik tüketimi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artışla 115,5 milyar kilovat-saate yükseldi.

Çin'in Ocak-ekim dönemindeki toplam elektrik tüketimi ise yüzde 5,1 artarak yaklaşık 8,62 trilyon kilovat-saate ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
