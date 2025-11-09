Haberler

Çin'de Ekim Ayında Tüketici Fiyat Endeksi Yüzde 0,2 Arttı

Çin'de Ekim Ayında Tüketici Fiyat Endeksi Yüzde 0,2 Arttı
Çin'de ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE ise yıllık yüzde 1,2 yükseldi. Gıda ve enerji fiyatları hariç bu artış, iç talep artırıcı politikaların etkisiyle gerçekleşti.

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Çin'de ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazar günü yayımladığı verilere göre, TÜFE aylık bazda da yüzde 0,2 artış kaydetti.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 artış gösterdi ve büyüme hızı üst üste altıncı ayda yükselişini sürdürdü.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, geçen ay tüketici fiyatlarındaki artışı iç talebi güçlendirmeye yönelik politikaların süren etkilerine ve Ulusal Gün ile Güz Ortası Festivali tatil döneminin canlandırıcı etkisine bağladı.

Veriler, ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksinin (ÜFE) ise ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 düştüğünü ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
