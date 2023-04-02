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Çin'de Çay Hasadı Qingming Festivali Öncesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Çin'de Çay Hasadı Qingming Festivali Öncesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor

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ZİGUİ, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde yer alan Zigui ilçesindeki çay çiftçileri Qingming Festivali öncesinde çay hasadıyla meşguller.

Çin'de Çay Hasadı Qingming Festivali Öncesi Tüm Hızıyla Devam EdiyorÇin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler, 1 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Huifu/Xinhua)

ZİGUİ, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde yer alan Zigui ilçesindeki çay çiftçileri Qingming Festivali öncesinde çay hasadıyla meşguller.

Çin'de Çay Hasadı Qingming Festivali Öncesi Tüm Hızıyla Devam EdiyorÇin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler, 1 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Huifu/Xinhua)

Çin'de Çay Hasadı Qingming Festivali Öncesi Tüm Hızıyla Devam EdiyorHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler görülüyor, 1 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Huifu/Xinhua)

Çin'de Çay Hasadı Qingming Festivali Öncesi Tüm Hızıyla Devam EdiyorHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler görülüyor, 1 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Huifu/Xinhua)

Çin'de Çay Hasadı Qingming Festivali Öncesi Tüm Hızıyla Devam EdiyorÇin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler, 1 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Huifu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hubei Güncel Haberler

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