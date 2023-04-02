Çin'de Çay Hasadı Qingming Festivali Öncesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler, 1 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Huifu/Xinhua)
ZİGUİ, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde yer alan Zigui ilçesindeki çay çiftçileri Qingming Festivali öncesinde çay hasadıyla meşguller.
Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler, 1 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Huifu/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler görülüyor, 1 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Huifu/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler görülüyor, 1 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Huifu/Xinhua)
Çin'in Hubei eyaletinin Zigui ilçesinde yer alan Maoping kasabasındaki bir çay tarlasında çay yaprakları toplayan işçiler, 1 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Huifu/Xinhua)