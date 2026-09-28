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Çin'de büyük sanayi şirketlerinin kârı ocak-ağustosta yüzde 15,7 yükseldi

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Çin'de büyük sanayi şirketlerinin kârı ocak-ağustosta yüzde 15,7 yükseldi
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, büyük sanayi şirketlerinin kârları ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artışla 5,27 trilyon yuana ulaştı. Elektronik sektörü yüzde 110 kâr artışıyla toplam sanayi kâr artışının yüzde 62'sini oluşturdu.

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in sanayi şirketlerinin karları, yüksek teknolojili imalat ve yeni büyüme faktörlerindeki hızlı büyümenin etkisiyle yılın ilk sekiz ayında çift haneli artışını sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,97 milyon ABD doları) olan büyük şirketlerin karları, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 arttı.

Veriler, bu şirketlerin birleşik karlarının söz konusu dönemde 5,27 trilyon yuana ulaştığını ortaya koydu.

Üç ana sektördeki verilere göre, madencilik sektörünün karları yüzde 35,1 artışla 766,15 milyar yuana, imalat sektörünün karları yüzde 17,4 artışla yaklaşık 3,97 trilyon yuana yükseldi. Elektrik, ısınma, doğalgaz ve su üretimi ve tedariki sektörünün karları ise yüzde 12 düşüşle 536,3 milyar yuana geriledi.

Büro istatistikçisi Yu Weining, karlardaki görece hızlı büyümenin, sanayi üretimindeki istikrarlı ilerlemeden ve sanayi ürünlerinin fiyatlarındaki artışın genişlemesinden kaynaklandığını belirtti.

Elektronik sektörünün kar artışında oynadığı temel role dikkat çeken Yu, karlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110 artıran sektörün, sanayi işletmelerinin toplam kar artışının yüzde 62'sini oluşturduğunu ifade etti.

Yu, "Yapay zekanın temsil ettiği yeni teknoloji uygulamalarında kaydedilen hızlı genişleme, ilgili alanlarda talebin genişlemesine yol açarak elektronik sektöründe hızlı kar artışını tetikledi" dedi.

Yeni enerjili araçlar, nesnelerin interneti ve bilgi işlem merkezleri gibi yükselen senaryoların çip talebini artırdığını belirten Yu, bunun optoelektronik cihaz imalatında karları yüzde 72, yarı iletken ayrık cihaz imalatında ise yüzde 51,8 artırdığını kaydetti.

Yüksek teknolojili imalat da sanayi karlarındaki büyümeye önemli katkı sağladı. Ocak-ağustos döneminde belirlenen büyüklüğün üzerindeki yüksek teknolojili imalat işletmelerinin karları yıllık bazda yüzde 54,7 arttı. Bu oran, genel sanayi karlarındaki artışın 39 yüzde puanı üzerinde gerçekleşti.

Büro verilerine göre, büyük sanayi işletmelerinin karları ağustos ayında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 yükseldi.

Kaynak: Xinhua
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