Çin'de Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu Başladı Güncel Haberler WUHAN, 7 Ocak (Xinhua) -- Havadan çekilen birleştirilmiş panoramik fotoğrafta, Çin'in merkezinde yer alan Hubei Eyaleti'nin Wuhan şehrinde bulunan bir bakım merkezindeki hızlı trenler görülüyor, 7 Ocak 2023. WUHAN, 7 Ocak (Xinhua) -- Havadan çekilen birleştirilmiş panoramik fotoğrafta, Çin'in merkezinde yer alan Hubei Eyaleti'nin Wuhan şehrinde bulunan bir bakım merkezindeki hızlı trenler görülüyor, 7 Ocak 2023. Bu yılki Bahar Festivali seyahat yoğunluğu, 7 Ocak'tan 15 Şubat'a kadar 40 gün boyunca devam edecek. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hubei Wuhan Güncel Haberler

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