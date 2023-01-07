Çin'de Bahar Festivali Seyahat Yoğunluğu Başladı
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WUHAN, 7 Ocak (Xinhua) -- Havadan çekilen birleştirilmiş panoramik fotoğrafta, Çin'in merkezinde yer alan Hubei Eyaleti'nin Wuhan şehrinde bulunan bir bakım merkezindeki hızlı trenler görülüyor, 7 Ocak 2023.
WUHAN, 7 Ocak (Xinhua) -- Havadan çekilen birleştirilmiş panoramik fotoğrafta, Çin'in merkezinde yer alan Hubei Eyaleti'nin Wuhan şehrinde bulunan bir bakım merkezindeki hızlı trenler görülüyor, 7 Ocak 2023. Bu yılki Bahar Festivali seyahat yoğunluğu, 7 Ocak'tan 15 Şubat'a kadar 40 gün boyunca devam edecek. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel