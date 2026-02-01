Haberler

Çin'de Bahar Bayramı Tatili Sırasında 9,5 Milyar Seyahatle Rekor Kırılması Bekleniyor

Çin'de Bahar Bayramı Tatili Sırasında 9,5 Milyar Seyahatle Rekor Kırılması Bekleniyor
Güncelleme:
Çin'de geleneksel Bahar Bayramı münasebetiyle seyahatlerin 9,5 milyara ulaşması bekleniyor. Aile buluşmaları ve turizm talebindeki artış, bu rekorun sebepleri arasında. Karayolu seyahatleri, toplam yolculukların yüzde 80'ini oluşturacak.

BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin'de geleneksel Bahar Bayramı seyahat yoğunluğunun pazartesi günü başlamasıyla birlikte, bölgeler arası seyahatlerin 9,5 milyara ulaşarak rekor kırması bekleniyor.

Analistler, bu artışın uzayan tatil süresiyle birlikte aile buluşmaları ve turizm talebindeki yükselişin birleşmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Yetkililer, özel araçlarla yapılan karayolu seyahatlerinin bölgeler arası toplam yolculukların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturarak hakimiyetini sürdüreceğini ifade ediyor.

Demiryollarında yolcu sayısının 540 milyon, sivil havacılıkta ise 95 milyon olması öngörülürken, hem toplam trafik hem de günlük en yoğun trafik akışının önceki rekorları aşması bekleniyor.

Bahar Bayramı veya Çin Yeni Yılı bu yıl 17 Şubat'ta kutlanacak. Resmi tatil 9 gün sürecek, seyahat yoğunluğu ise 13 Mart'a kadar devam edecek.

Ülkenin en önemli aile buluşma etkinliklerinden biri olan Bahar Bayramı dolayısıyla, yetkililer tüm yolcuların güvenli ve sorunsuz seyahat etmesini sağlamak için özellikle büyük ulaşım merkezlerinde kapasiteyi güçlendiriyor.

