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Çin'de açık hava sporları pazarı 3,17 trilyon yuana ulaştı, katılım 500 milyonu aştı

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Çin'de açık hava sporları pazarı 3,17 trilyon yuana ulaştı, katılım 500 milyonu aştı
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Çin'de açık hava sporlarına katılanların sayısı 500 milyonu aşarken endüstrinin büyüklüğü yaklaşık 3,17 trilyon yuana ulaştı. Rapora göre üçüncü ve dördüncü kademe şehirlerde tüketim, ulusal toplamın yüzde 42'sine ulaştı.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'de açık hava sporlarına katılanların sayısı 500 milyonu aşarken, açık hava sporları endüstrisinin toplam büyüklüğü yaklaşık 3,17 trilyon yuana (yaklaşık 450 milyar ABD doları) ulaştı.

Spor Genel Müdürlüğü Spor Ekonomisi Dairesi'nin cuma günü düzenlenen 2026 Çin Açık Hava Sporları Endüstrisi Konferansı'nın açılışında yayımladığı "2025-2026 Çin Açık Hava Sporları Endüstrisi Gelişim Raporu"na göre açık hava sporları üçüncü ve dördüncü kademe şehirlerde giderek daha popüler hale geldi. Tüketicilerin yoğun ilgisi, söz konusu şehirlerdeki tüketim hacminin ulusal toplamın yüzde 42'sine ulaşmasını sağladı.

Rapora göre, açık hava sporlarına katılan tüketiciler yaş grupları ve cinsiyetler bakımından dengeli bir dağılım gösteriyor. 19-49 yaş grubundakiler tüm tüketicilerin yüzde 76,16'sını oluştururken, kadınların payı yüzde 50,82, erkeklerin payı ise yüzde 49,18 oldu.

İlk kez 2023 yılında düzenlenen Çin Açık Hava Sporları Endüstrisi Konferansı, bu yıl dördüncü kez gerçekleştiriliyor. Açılış töreni, tematik etkinlikler, spor gösterileri, kaynak tanıtımları ve yarışmalar olmak üzere beş ana bölümden oluşan konferansta yeni deneyimler, yeni ortamlar, yeni entegrasyon ve yeni teknolojiler olmak üzere dört temel tema öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua
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