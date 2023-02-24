Çin'de 5.000 Yıllık Sulama ve Sel Kontrol Sistemi Keşfedildi

Arkeologlar, Çin'in orta kesimlerinde yer alan 5.000 yıllık bir kentin, sulama amacıyla nehirlerden etkin şekilde yararlanan ve barajlar sayesinde taşkınları önleyen bir su koruma sistemine sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Arkeologlar, Çin'in orta kesimlerinde yer alan 5.000 yıllık bir kentin, sulama amacıyla nehirlerden etkin şekilde yararlanan ve barajlar sayesinde taşkınları önleyen bir su koruma sistemine sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Hubei eyaletindeki tarih öncesi bir kent olan Shijiahe'de bulunan kalıntılarda barajlar, bir hendek ve sulama tesislerinden oluşan bir sistem keşfedildi.

Hubei Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Fang Qin, Çin'in orta kesimlerinde yer alan 300 hektarlık kentin, bir zamanlar içinden ya da yanından geçen nehirlerden oluşan bir hendekle çevrili olduğunu söyledi.

Geçen yıl yerel nehir ve kanalların kuruduğu şiddetli kuraklık sonrası başlayan yeni kazı sürecinde antik nehir-hendek sisteminde yer alan iki baraj gün yüzüne çıkarıldı. Fang, bu barajların büyük olasılıkla taşkınları azaltmak ve kent sakinleri için su depolamak üzere inşa edildiğini söyledi.

Barajlardan birinin iki tahliye ağzından oluşan "Y" şeklinde bir drenaj sistemi bulunuyor. Ana tahliye ağzı, şiddetli yağış ya da sel dönemlerinde hızla suyun boşaltılmasını sağlarken daha küçük olan tahliye ağzının günlük olarak çeltik tarlalarının sulanması gibi nehir aşağısında kullanılacak suyun yeterli miktarda olmasını sağladığı düşünülüyor.

Fang, "Bu, Shijiahe halkının, suyu koruma hakkında son derece gelişmiş fikirlere sahip olduğunu ve üretim ve yaşamı desteklemek üzere nehirlerin kullanımında yetenekli olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Arkeologlar, Shijiahe'nin Yangtze Nehri'nin orta kesimlerine uzanan en büyük ve en dayanıklı kentlerden biri olduğuna inanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhan'dan bildiriyor.

(XHTV)