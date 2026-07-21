Çin Yıl İçinde 25 Milyondan Fazla Bebek İçin Bakım Desteği Sağladı

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yılın başından bu yana ülkede uygulanan çocuk bakımı desteği programı kapsamında 25,16 milyon bebek için maddi destek sağlandığını açıkladı.

Komisyonun salı günü yaptığı açıklamaya göre ülke genelinde uygulanan program 2025 yılında başlatıldı. Çin'in doğum-dostu bir toplum oluşturma çabaları çerçevesinde hayata geçirilen program kapsamında, üç yaşın altındaki her çocuk için aylık 300 yuan (yaklaşık 44,17 ABD doları) çocuk bakım desteği sağlanıyor.

Kaynak: Xinhua