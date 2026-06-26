Çin'in Yıllık Enerji Tüketimi 2026-2030 Döneminde Yaklaşık 600 Milyar Kilovatsaate Yükselecek
Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminde elektrik tüketiminin yıllık yaklaşık 600 milyar kilovatsaat artması bekleniyor. Bu artışın bilgi işlem altyapısı, elektrikli araç şarj talebi ve diğer sektörlerdeki büyümeden kaynaklanacağı belirtildi.
BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) elektrik tüketiminin yıllık olarak yaklaşık 600 milyar kilovatsaat artması bekleniyor.
Ulusal Enerji İdaresi yetkilisi Du Zhongming cuma günü düzenlediği basın toplantısında, bu artışın bilgi işlem altyapısının elektrik talebini artırması, elektrikli araçların şarj talebindeki hızlı yükseliş ve diğer sektörlerin ve konutların elektrik kullanımındaki istikrarlı büyümeden kaynaklanacağını belirtti.
Du beklenen yıllık artışın, orta büyüklükteki bir ülkenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer olacağına dikkat çekti.