Çin'de 2023 Yılında Sıcaklık Rekoru Kırıldı

BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin'de 2023 yılında kaydedilen ortalama sıcaklık, ülkede meteorolojik kayıtların tam olarak tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ulusal İklim Merkezi'ne göre, 2023 yılında ülke çapındaki ortalama sıcaklık 10,7 santigrat derece ile olağan seyirdeki yılların 0,8 santigrat derece üzerinde gerçekleşti. Söz konusu rakam, 2021 yılında kaydedilen 10,5 santigrat derecelik son rekoru kırdı.

Shandong, Liaoning, Xinjiang, Guizhou, Yunnan, Tianjin, Hunan, Hebei, Sichuan, Henan, Beijing, İç Moğolistan ve Guangxi dahil olmak üzere toplam 13 eyalet düzeyindeki bölgede rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar kaydedildi.

Ülke genelinde ortalama yağış miktarı normal seyirdeki yıllara göre yüzde 3,9 oranında azalarak 615 milimetre seviyesinde gerçekleşti.