Çin'de 2.370 kilometrelik enerji hattında kablo döşeme çalışmaları tamamlandı

Çin'de 2.370 kilometrelik enerji hattında kablo döşeme çalışmaları tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in Anhui eyaletinde Yangtze Nehri üzerindeki ±800 kilovoltluk iletim projesinde kablo döşeme çalışmaları pazartesi tamamlandı. Gansu'dan Zhejiang'a uzanan 2.370 kilometrelik hat hizmete girdiğinde Zhejiang'a yılda 36 milyar kilovatsaatten fazla elektrik aktaracak.
WUHU, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Yangtze Nehri üzerinde bulunan ±800 kilovoltluk ultra yüksek gerilimli doğru akım iletim projesinde kablo döşeme çalışmaları pazartesi günü tamamlandı.
Ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinden doğusundaki Zhejiang eyaletine kadar uzanan proje, 2.370 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor.
Proje hizmete girdiğinde Zhejiang eyaletine yılda 36 milyar kilovatsaatten fazla elektrik aktaracak.
Kaynak: Xinhua