Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin'de 2.370 kilometrelik enerji hattında kablo döşeme çalışmaları tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'de 2.370 kilometrelik enerji hattında kablo döşeme çalışmaları tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Anhui eyaletinde Yangtze Nehri üzerindeki ±800 kilovoltluk iletim projesinde kablo döşeme çalışmaları pazartesi tamamlandı. Gansu'dan Zhejiang'a uzanan 2.370 kilometrelik hat hizmete girdiğinde Zhejiang'a yılda 36 milyar kilovatsaatten fazla elektrik aktaracak.

WUHU, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Yangtze Nehri üzerinde bulunan ±800 kilovoltluk ultra yüksek gerilimli doğru akım iletim projesinde kablo döşeme çalışmaları pazartesi günü tamamlandı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinden doğusundaki Zhejiang eyaletine kadar uzanan proje, 2.370 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor.

Proje hizmete girdiğinde Zhejiang eyaletine yılda 36 milyar kilovatsaatten fazla elektrik aktaracak.

Kaynak: Xinhua
Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar

Polis ekiplerini harekete geçiren görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık

Acun Ilıcalı yıllar sonra anlattı: Nisa’yı ceset gibi taşıdık
Akciğer kanseri ameliyatı olan Papa 14'üncü Leo'nun son durumu belli oldu! Ek tedaviye gerek yok

Akciğer kanseri ameliyatı olmuştu! Papa 14. Leo'dan yeni haber
Hastanelerde yeni dönem! Artık e-Nabız’dan ve SMS ile rıza verilebilecek

Hastanelerde yeni dönem! Artık cep telefonundan yapılabilecek
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest

Beğeni butonunu çökerten hareket!
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor

Parkta kabus dolu anlar! Bıçak zoruyla ağaçlık alana götürüp...
Barajlar doldu taştı ama İznik Gölü çekilmeye devam ediyor! Vatandaşların aklında tek soru: Çatlak mı var?

Dereler taştı, barajlar doldu! Bu göl ise çekilmeye devam ediyor
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Erdoğan'a seslenip yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın