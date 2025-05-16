Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han, Invesco Yönetim Kurulu Başkanı ile Görüştü
BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Invesco Yönetim Kurulu Başkanı Richard Wagoner ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 16 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)
BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Invesco Yönetim Kurulu Başkanı Richard Wagoner ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 16 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Wang Ye/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel